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В Германии решили вернуть службу в армии по призыву

В Германии решили вернуть службу в армии по призыву

Министр обороны Германии Борис Писториус неоднократно называл приостановку обязательной военной службы ошибкой. Теперь он хочет отменить решение, принятое правительством в 2011 году. По информации BILD, в Министерстве обороны разработали три концепции возвращения к обязательной военной службе.

По данным издания Die Welt, все три варианта уже представили Писториусу на прошлой неделе. Предполагается, что глава Министерства обороны представит один из планов уже в июне.

Первая концепция подразумевает, что добровольная военная служба, которая есть в Германии сейчас, будет расширена. Совершеннолетние граждане должны будут зарегистрироваться и получить специальные информационные материалы, в которых им расскажут о службе в бундесвере. Идея состоит в том, чтобы заинтересовать как можно больше добровольцев «на ранней стадии».

Второй вариант предусматривает возвращение к модели, которая существовала до 2011 года. Мужчины должны будут обязательно заполнять онлайн-анкету для прохождения медосмотра, для женщин эта процедура останется добровольной. Цель такой модели — обеспечить около 30-40 тысяч призывников в год.

Третий план заключается в том, чтобы ввести в Германии всеобщую обязательную службу как для мужчин, так и для женщин. В таком случае каждый человек старше 18 лет должен будет заполнить анкету для медосмотра. Впрочем, для реализации этой модели необходимо внести изменения в Конституцию ФРГ.

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