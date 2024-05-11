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Известно, где в Беларуси может храниться российское ядерное оружие (фото, видео)

Известно, где в Беларуси может храниться российское ядерное оружие (фото, видео)

Газета The New York Times проанализировала спутниковые снимки и утверждает, выяснила, где на территории Беларуси Россия размещает ядерное оружие.

Речь идет о складе рядом с белорусским городом Осиповичи. Объект для хранения российского оружия там начали строить в марте 2023 год, утверждают в NYT. Некоторые из построек на полигоне имеют уникальные особенности, характерные именно для российских ядерных хранилищ.

Так, например, на въезде на территорию склада построили три новых здания. Они могут быть предназначены для административных нужд или для размещения российских военных.

При анализе спутниковых снимков журналисты также нашли на объекте крытую погрузочную площадку, которая соединена с подземным бункером советских времен. Аналогичные конструкции можно увидеть и на других бывших советских ядерных хранилищах, отмечает издание.

В дополнение к существующей базе системы безопасности объект окружили еще тремя ограждениями. На въезде в эту зону установили контрольно-пропускной пункт — крытую зону досмотра рядом с караульным помещением. Эксперт по контролю над вооружениями в калифорнийском Институте международных исследований Майкл Дуйцман отмечает, что такие типы конструкций являются неотъемлемой частью российских ядерных объектов.

Ядерные боеголовки обычно хранятся вблизи военных баз, где размещены носители такого оружия. Предполагаемое ядерное хранилище находится в том же районе, что и белорусские ОТРК «Искандер», которые могут быть использованы для запуска ядерных или обычных боеголовок. Россия поставила «Искандеры» в Беларусь в 2022 году.

Член Федерации американских ученых Ханс Кристенсен, который проанализировал объект в Осиповичах, считает, что объекты в Беларуси, «похоже, предназначены для того, чтобы нервировать самые восточные страны-члены НАТО, но не дадут России нового значительного военного преимущества в регионе».

В последние недели, по словам Кристенсена, на объекте началось строительство новых конструкций: «Детали еще не определены, но строительство явно вышло на новый этап».

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