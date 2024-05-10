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«Серый кардинал» Джонсона назвал Зеленского «тыквой», а Украину – «коррумпированной»

"Серый кардинал" Джонсона назвал Зеленского «тыквой», а Украину - «коррумпированной»

Бывший главный советник премьера Британии Бориса Джонсона, «архитектор брексита» Доминик Каммингс назвал западных союзников Украины «клоунами».

По его словам, Запад облажался, помогая Киеву. Он считает, что Западу «не следовало попадать во всю эту идиотскую ситуацию», а санкции против России оказали большее влияние на европейскую политику, чем на Москву.

«Серый кардинал» Джонсона, как отмечает британская пресса, также резко отозвался о президенте Украины Владимире Зеленском.

«Это не ремейк 1940 года с тыквой Зеленского в роли аутсайдера Черчилля. Все это украинское коррумпированное мафиозное государство, по сути, надуло всех нас, и в итоге, нас всех поимеют. Сейчас же нас имеют, так? Урок, который мы преподали Путину, в том, что мы кучка полных гребаных шутов», — заявил Каммингс, добавив, что война «показала всему миру, какие мы клоуны».

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