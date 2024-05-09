Сегодня 101-ая годовщина со дня рождения Гейдара Алиева |
Эксперт: Мир будет заключен на условиях Ильхама Алиева |
Стартовал второй полуфинал «Евровидения». Live |
Оппозиция запускает процедуру импичмента премьеру Армении |
Путин пригрозил Западу ядерным оружием |
Озгюр Озель: Если у нас есть ошибка в отношениях с Баку, то ее следует устранить |
Путин пошел на уступки Пашиняну: известны детали переговоров |
Байден пригрозил прекратить поставлять оружие Израилю |
Лала Крамаренко о выступлении за Азербайджан: Не смогу предать Россию |
Главное Мнения

Эксперт: Мир будет заключен на условиях Ильхама Алиева

Эксперт: Мир будет заключен на условиях Ильхама Алиева

В преддверии переговоров на уровне глав МИД Азербайджана и Армении, которые пройдут 10 мая в Алматы, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировали предстоящую встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

«Прежде всего надо отметить успехи азербайджанской дипломатии. Азербайджан смог в тяжелых, неблагоприятных условиях добиться начала делимитации и демаркации государственной границы. Четыре села, ранее оккупированных армянами, сегодня возвращаются в историческое лоно – Азербайджан. Это выдающийся успех азербайджанской дипломатии. Эти успехи определяют воля и целеустремленность Президента Азербайджана Ильхама Алиева», – сказал эксперт, которого цитирует «Азертадж».

Он отметил, что предстоит очень важный раунд переговоров, напомнив, что Казахстан выступил с инициативой и представил свою площадку для прямого диалога.

«Пашинян сегодня дистанцируется от Москвы. Тем не менее, очень важно, что данная встреча пройдет на казахстанской площадке. Мы ждем только одного: все эти решения и переговоры завершатся мирным договором на условиях и принципах, которые выдвинул президент Азербайджана Ильхам Алиев. Эти пять базовых принципов фундаментально обоснованы, отвечают нормам международного права и критериям справедливости. Конечно, рано или поздно мирный договор будет заключен. Мы в этом абсолютно убеждены. Я думаю, что по результатам этого мирного договора президент Ильхам Алиев будет достоин выдвижения на Нобелевскую премию мира», – заявил Коротченко.

Теги:
Из этой рубрики
Акопян: Путину с Пашиняном говорить было особо не о чем
Мнения

Акопян: Путину с Пашиняном говорить было особо не о чем

2024/05/09, 23:54
Эксперт: Мир будет заключен на условиях Ильхама Алиева
Мнения

Эксперт: Мир будет заключен на условиях Ильхама Алиева

2024/05/09, 23:28
Агиль Рустамзаде предрек России скорую нехватку БМП и бронетранспортеров
Мнения

Агиль Рустамзаде предрек России скорую нехватку БМП и бронетранспортеров

2024/05/08, 23:59
Кикнадзе: В Грузии применяют отработанные в других странах сценарии беспорядков
Мнения

Кикнадзе: В Грузии применяют отработанные в других странах сценарии беспорядков

2024/05/08, 22:16
Маркедонов: Разговор Путина с Пашиняном будет непростым
Мнения

Маркедонов: Разговор Путина с Пашиняном будет непростым

2024/05/08, 21:27
Центр Carnegie: Азербайджан показал, как разрешить территориальный конфликт вопреки Москве
Мнения

Центр Carnegie: Азербайджан показал, как разрешить территориальный конфликт вопреки Москве

2024/05/08, 11:12
Эксперт: Если Азербайджан будет пробивать Зангезурский коридор…
Мнения

Эксперт: Если Азербайджан будет пробивать Зангезурский коридор…

2024/05/07, 23:18
Эксперт: Армяне хотят вбить клин между Россией, Азербайджаном и Казахстаном
Мнения

Эксперт: Армяне хотят вбить клин между Россией, Азербайджаном и Казахстаном

2024/05/07, 00:04
Коротченко призвал "безжалостно рубить щупальца Макрона" на Южном Кавказе
Мнения

Коротченко призвал «безжалостно рубить щупальца Макрона» на Южном Кавказе

2024/05/05, 18:27