Эксперт: Мир будет заключен на условиях Ильхама Алиева

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В преддверии переговоров на уровне глав МИД Азербайджана и Армении, которые пройдут 10 мая в Алматы, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировали предстоящую встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

«Прежде всего надо отметить успехи азербайджанской дипломатии. Азербайджан смог в тяжелых, неблагоприятных условиях добиться начала делимитации и демаркации государственной границы. Четыре села, ранее оккупированных армянами, сегодня возвращаются в историческое лоно – Азербайджан. Это выдающийся успех азербайджанской дипломатии. Эти успехи определяют воля и целеустремленность Президента Азербайджана Ильхама Алиева», – сказал эксперт, которого цитирует «Азертадж».

Он отметил, что предстоит очень важный раунд переговоров, напомнив, что Казахстан выступил с инициативой и представил свою площадку для прямого диалога.

«Пашинян сегодня дистанцируется от Москвы. Тем не менее, очень важно, что данная встреча пройдет на казахстанской площадке. Мы ждем только одного: все эти решения и переговоры завершатся мирным договором на условиях и принципах, которые выдвинул президент Азербайджана Ильхам Алиев. Эти пять базовых принципов фундаментально обоснованы, отвечают нормам международного права и критериям справедливости. Конечно, рано или поздно мирный договор будет заключен. Мы в этом абсолютно убеждены. Я думаю, что по результатам этого мирного договора президент Ильхам Алиев будет достоин выдвижения на Нобелевскую премию мира», – заявил Коротченко.