Дело Abzas Media: суд оставил меру пресечения в отношении троих без изменения

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Суд оставил меру пресечения в отношении Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и руководителя сайта Məclis.info Имрана Алиева, задержанных в рамках дела Abzas Media, без изменения.

Хатаинский районный суд не удовлетворил ходатайства об их помещении под домашний арест.

Отметим, что 20 ноября прошлого года в отношении У.Гасанли была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца, в отношении Севиндж Вагифгызы – на 3 месяца 29 дней. Имран Алиев был задержан в аэропорту в прошлом месяце. Решением Хатаинского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца и 1 день.

Каждый из них обвиняется по статье 206.3.2 (Контрабанда) УК.