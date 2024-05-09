22 килограмма наркотиков обнаружено в Лянкяране

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Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками в ходе операции, проведенной на территории Лянкяранского района, задержали подозреваемого в наркопреступлении, сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что Гафарзаде Ровшан Сакит оглу был задержан на участке автодороги Алят-Астара. При нем было обнаружено 22 килограмма марихуаны, обогащенной психотропными веществами, и 1240 таблеток метадона.

Р. Гафарзаде сообщил, что наркотики он приобрел на территории Лянкяранского района по указанию гражданина Ирана по имени Велихан, с которым познакомился в социальных сетях. Он признался в получении 3000 манатов за услуги наркокурьера, говорится в сообщении ведомства.