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Делегация Национального университета обороны Турции посетила штаб ВМС (фото)

Делегация Национального университета обороны Турции посетила штаб ВМС (фото)

Продолжается визит делегации Национального университета обороны Турции в Азербайджан, сообщает пресс-служба Минобороны.

Турецкие гости, находящиеся с визитом в Азербайджане в рамках «Зарубежной учебной поездки», посетили ВМС.

На встрече в штабе ВМС турецкой делегации был представлен брифинг о деятельности ВМС, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем турецкая делегация прибыла в Национальный университет обороны. Здесь гостям был представлен брифинг об истории создания университета, основных направлениях деятельности и учебном процессе.

На встрече также обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в области военного образования.

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