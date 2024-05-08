Индейцы послали мощный «сигнал» Байдену

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В США индейцы племени навахо выступили против добычи урановой руды на своих землях и ее транспортировки по дорогам, пролегающим через территории резерваций. Об этом сообщает Utah News Dispatch.

Глава племени Буу Ныгрен подписал резолюцию, в которой попросил президента США Джо Байдена помешать компании Energy Fuels перевозить радиоактивный металл со своего рудника в Аризоне на завод White Mesa Mill, который расположен в штате Юта.

«Наш народ навахо, земля и вода очень ценны для нас, и мы остаемся непоколебимы в своей позиции в отношении урана . Сегодня, объединившись, мы посылаем мощный сигнал Вашингтону: остановить добычу урана на землях навахо», — отмечается в резолюции.