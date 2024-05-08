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СМИ: США приостановили поставку 3,5 тыс. авиабомб Израилю из-за ситуации вокруг Рафаха

СМИ: США приостановили поставку 3,5 тыс. авиабомб Израилю из-за ситуации вокруг Рафаха

Власти США на минувшей неделе приостановили поставку 3,5 тыс. авиабомб Израилю на фоне опасений, что они могут использоваться во время военной операции в городе Рафах в секторе Газа.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на чиновника в американской администрации.

По его данным, речь идет о приостановке поставки 1,8 тыс. бомб весом 2 тыс. фунтов (907 кг), а также 1,7 тыс. бомб по 500 фунтов (около 227 кг). «В особенности мы сосредоточены на вопросе применения бомб весом 2 тыс. фунтов и тем воздействием, которое они могут оказать в густонаселенных городских районах, как мы видели в других частях Газы», – заявил CNN неназванный чиновник.

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