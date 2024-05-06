Керим Велиев принял членов турецкой делегации (фото, видео)

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6 мая первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией, возглавляемой профессором Талатом Джанболатом и генерал-лейтенантом Яшаром Кадыоглу. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Турецкие гости, совершающие визит в рамках «Зарубежной учебной поездки», сначала побывали на Аллее почетного захоронения, где возложили венки и цветы на могилы Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, а также посетили Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам-освободителям, возложили венки и цветы, почтив их светлую память.

Поприветствовав гостей на встрече в Генеральном штабе азербайджанской армии, генерал-полковник К.Велиев выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане. Начальник Генерального штаба отметил, что двустороннее военное сотрудничество с Турцией основано на дружеских и братских отношениях. Была особо подчеркнута важность расширения двустороннего сотрудничества в области военного образования.

Поблагодарив за оказанное гостеприимство, турецкая делегация отметила высокий уровень сотрудничества, направленного на расширение опыта в области военного образования.

Затем гости встретились с советником министра обороны генерал-полковником Бахтияром Эрсаем и первым заместителем командующего ВВС – начальником штаба полковником Мазахиром Рустамовым.

На встречах говорилось о реформах, проводимых в азербайджанской армии, подчеркивалась важность дальнейшего развития совместного сотрудничества и обмена опытом в области военного образования.

