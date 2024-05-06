Иран предлагает всем желающим свои ядерные технологии

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Иран готов передать свои технологии мирного атома другим странам. Об этом заявил глава Организации по атомной энергетике Ирана Мохаммад Эслами, пишет Irna.

По его словам, исфаханская конференция – одно из средств достижения этой цели.

«Цель — продемонстрировать наш технологический и научный уровень», – отметил Эслами.

Он заявил, что в течение ближайших двух месяцев откроется первый международный ядерно-образовательный центр в Исфахане.

«Иран, как и другие члены МАГАТЭ, решительно намерен развивать ядерные технологии. Сегодня коллективная воля стран по достижению нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году превратилась в пакт, и они поставили цель утроить ядерные электростанции. Мы также будем усиливать наши усилия для достижения ядерной промышленности для атомной энергетики.

Иран планирует достичь 20 тысяч мегаватт электроэнергии к 2041 году. Эти проекты реализуются на севере и юге страны. Я приглашаю страны, готовые к иностранным инвестициям в Иран, участвовать в этих программах», – добавил чиновник.