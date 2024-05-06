Иран предлагает всем желающим свои ядерные технологии

Иран готов передать свои технологии мирного атома другим странам. Об этом заявил глава Организации по атомной энергетике Ирана Мохаммад Эслами, пишет Irna.
По его словам, исфаханская конференция – одно из средств достижения этой цели.
«Цель — продемонстрировать наш технологический и научный уровень», – отметил Эслами.
Он заявил, что в течение ближайших двух месяцев откроется первый международный ядерно-образовательный центр в Исфахане.
«Иран, как и другие члены МАГАТЭ, решительно намерен развивать ядерные технологии. Сегодня коллективная воля стран по достижению нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году превратилась в пакт, и они поставили цель утроить ядерные электростанции. Мы также будем усиливать наши усилия для достижения ядерной промышленности для атомной энергетики.
Иран планирует достичь 20 тысяч мегаватт электроэнергии к 2041 году. Эти проекты реализуются на севере и юге страны. Я приглашаю страны, готовые к иностранным инвестициям в Иран, участвовать в этих программах», – добавил чиновник.