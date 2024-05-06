Посол США впервые посетил Шушу. Фотографии

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Посол США в Баку Марк Либби впервые посетил Шушу.

«Сегодня посол Либби и его супруга посетили города Физули и Шуша. В ходе поездки посол планирует встретиться с представителями правительства, вместе с супругой ознакомиться с Шушинской крепостью, Домом-музеем Хуршидбану Натаван, родником «Хан гызы», мавзолеем Вагифа, совершить прогулку по Джыдырдюзю, и встретиться с местными работниками образования, участвующими в программе по английскому языку, которую поддерживает посольство», – говорится в сообщении посольства США.