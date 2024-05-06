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Россия отработает применение ядерного оружия в ответ на угрозы Запада

Россия отработает применение ядерного оружия в ответ на угрозы Запада

Генштаб РФ по поручению президента страны Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Учения ракетных соединений Южного военного округа направлены на поддержание готовности личного состава и техники и в том числе являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, отметили в Минобороны РФ.

«Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», – говорится в сообщении.

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