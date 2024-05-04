Турция ожидает расширения торговли СПГ с Европой

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Поправки в ряд законодательных актов, принятые на днях Великим национальным собранием (парламентом) Турции позволят стране увеличить объемы экспорта сжиженного газа в Европу, в частности, в соседние страны, сообщает «Анадолу» со ссылкой на президента Турецкой ассоциации дистрибьюторов природного газа (GAZBIR) Яшара Арслана.

«Принятые парламентом предложения о внесении поправок в Закон о горнодобывающей промышленности и некоторые законы, включающие в себя нормативные акты в области энергетики, открыли Турции дорогу для торговли СПГ с европейскими странами, особенно с соседями. С изменением закона цель Турции – сжижать природный газ, который она импортирует или добывает за счет своих открытий, и экспортировать его», – сказал Арслан.

Он отметил, что согласно данным Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK), Турция импортировала в прошлом году 50,5 млрд кубометров природного газа, из которых примерно 30% – в виде СПГ. При этом, по его словам, за последние 10 лет доля СПГ в импортируемом в Турцию газе увеличилась с 15 до 30%.

«По нашим оценкам, этот показатель увеличится до 40% с учетом возможностей СПГ, которые могут появится благодаря инвестициям в этот сектор в предстоящий период», – отметил он.

По словам Арслана, между 2025 и 2027 годами истечет срок ежегодных контрактов, заключенных Турцией на импорт трубопроводного газа в суммарном объеме 36,15 млрд кубометров.

«Думаю, что будет создана подходящая почва для продления действующих договоров по трубопроводному газу с целью обеспечения безопасности поставок природного газа. Кроме того, Турция будет закупать мгновенный и дешевый сжиженный природный газ благодаря новым контрактам и, в частности, благодаря увеличению мощностей спотовой инфраструктуры СПГ», – указал он.

Арслан также заявил, что с вводом в эксплуатацию месторождения природного газа Сакарья, мощности по добыче природного газа Турции увеличились с 350-400 млн кубометров до 800-850 млн кубометров в год.

Заявив, что в прошлом году Турция экспортировала 900 млн кубометров природного газа, Арслан отметил, что Болгария была страной, которая получила больше всего природного газа – 370 млн кубометров.

«Турция благодаря своему расположению находится в середине «моста» между спросом и предложением природного газа. Думаю, что в ближайшие годы имеющиеся контракты по импорту, рост производственных мощностей на месторождениях природного газа, а также сжижение газа с возможных новых месторождений в Средиземном и Черном морях улучшат возможности торговли Турции с соседями, прежде всего со странами Восточной Европы», – сказал Арслан.