Экотур в Ереван с политическим подтекстом против делимитации границ с Азербайджаном (видео)

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Движение «Тавуш во имя Родины» начинает шествие из приграничного Киранца в Ереван, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на предстоятеля Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Баграта Галстаняна.

По его словам, к шествию готовы присоединиться жители соседних сел, а также других регионов Армении. Он выразил уверенность, что на пути к столице число участников шествия будет постоянно пополняться.

Предстоятель Тавушской епархии отметил, что участники шествия должны добраться до Еревана днем 9 мая.