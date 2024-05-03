Госагентство взяло под контроль деятельность детсада в Хырдалане из-за публикаций в соцсетях

Взята под контроль деятельность яслей-детского сада №17 города Хырдалан Абшеронского района, директор которого якобы вымогала деньги у воспитателей.
Об этом сообщили в Абшеронско-Хызинском региональном управлении образования.
В ведомстве подчеркнули, что проинформированы об аудиозаписи разговора директора детсада Фараны Магеррамовой, распространенной в соцсетях.
Отмечается, что деятельность учреждения взята под контроль Госагентством дошкольного и общего образования, в настоящее время там проводится проверка.