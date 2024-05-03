Госагентство взяло под контроль деятельность детсада в Хырдалане из-за публикаций в соцсетях

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Взята под контроль деятельность яслей-детского сада №17 города Хырдалан Абшеронского района, директор которого якобы вымогала деньги у воспитателей.

Об этом сообщили в Абшеронско-Хызинском региональном управлении образования.

В ведомстве подчеркнули, что проинформированы об аудиозаписи разговора директора детсада Фараны Магеррамовой, распространенной в соцсетях.

Отмечается, что деятельность учреждения взята под контроль Госагентством дошкольного и общего образования, в настоящее время там проводится проверка.