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АБР доводит климатическое финансирование до рекордного уровня

АБР доводит климатическое финансирование до рекордного уровня

Азиатский банк развития в течение следующих 10 лет сможет привлечь 100 миллиардов долларов на проекты климатического финансирования, сообщила помощник министра финансов США по международным рынкам и развитию Алексия Латортю в ходе мероприятия «Дорожная карта эволюции АБР: Обновление к Стратегии-2030» в рамках 57-го ежегодного собрания АБР в столице Грузии.

«Это означает увеличение объема кредитования на 40%. Но дело не только в этом, АБР особенно активно применяет инновационные механизмы финансирования, продумывая использование гарантированных платформ для привлечения большего количества средств для борьбы с изменением климата»,- сказала она.

«У нас есть план действий по борьбе с изменением климата, мы видим, что показатели АБР по борьбе с изменением климата достигли рекордного уровня в 9,5 миллиардов долларов»,- добавила она.

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