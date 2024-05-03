Шойгу утверждает, что потери ВСУ в этом году превысили 111 тысяч человек

63 Просмотров

Потери ВСУ за 2024 год превысили 111 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Для восполнения людских резервов киевский режим ужесточает мобилизацию. Украинцев, не желающих воевать, принудительно отправляют на передовую. По сути, их по-прежнему бросают на убой», – сказал он.

По словам министра обороны РФ, противник за год потерял 21 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Также с начала года российские войска взяли под контроль 547 кв. км территории новых регионов страны, добавил глава МО РФ.