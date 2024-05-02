Близкие Марадоны хотят перенести его останки

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Наследники аргентинского футболиста Диего Марадоны намерены перенести его останки в мемориал в центре Буэнос-Айреса. Об этом сообщает газета La Nacion.

«Дети Диего Марадоны запросили разрешение на перенос тела «Номера 10» с частного кладбища «Хардин де Белья Виста», где в настоящее время находятся его останки, в мемориал, построенный специально в честь звезды и расположенный в Пуэрто-Мадеро, в нескольких метрах от Каса Росада (официальная резиденция президента Аргентины)», – говорится в сообщении на сайте газеты со ссылкой на документы суда.

По информации СМИ, решение было принято «всеми наследниками по общему согласию» после завершения исследований тела Марадоны.