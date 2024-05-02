SOCAR и «Нафтогаз» обсудили хранение азербайджанского газа в Украине

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Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с генеральным исполнительным директором украинской компании «Нафтогаз» Алексеем Чернышовым. Об этом говорится в информации SOCAR.

Согласно информации, на встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли, в том числе возможности хранения азербайджанского газа в Украине.

Также состоялся обмен мнениями по энергетическому переходу, декарбонизации и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.