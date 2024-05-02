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Дугин отреагировал на протесты в Тбилиси

Дугин отреагировал на протесты в Тбилиси

Кремлевский политтехнолог Александр Дугин называл «позорно выглядищими» многотысячные протесты против закона об иноагентах в Грузии.

«Грузия. Вот как иностранные агенты умеют брыкаться, когда их суверенизирующаяся власть грозится пересчитать и зафиксировать. Выглядит прямо позорно. Грузины народ горделивый и верующий. Поведение иностранных агентов, беснующихся в стен парламента в Страстную неделю, какое угодно, но только не грузинское», — написал Дугин в своем Telegram.

Ранее он похвалил власти страны, заявив, что «Грузия на верном пути».

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