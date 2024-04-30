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Азербайджан имеет в активе 20 олимпийских лицензий

Азербайджан имеет в активе 20 олимпийских лицензий

На данный момент спортсмены Азербайджана завоевали 20 лицензий на Летнюю Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже.

Очередные путевку на Олимпиаду завоевали бадминтонисты Эди Рески Двичао и Кейша Фатима Захра, сообщает «Азериспорт».

Ранее лицензии завоевали Руслан Лунев (пулевая стрельба, 10 метров), Мурад Аллахвердиев (бокс, 80 кг), Магомед Абдуллаев (бокс, +92 кг), Анна Скидан (легкая атлетика, метание молота), Зохра Агамирова (художественная гимнастика), Санан Сулейманов (греко-римская борьба, 77 кг), Хасрат Джафаров (греко-римская борьба, 67 кг), Гашим Магомедов (таэквондо, 58 кг), Ниджат Гусейнов (бокс, 51 кг), Сельджан Махмудова (прыжки на батуте), а также борцы вольного стиля Алиаббас Рзазаде (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Туран Байрамов (74 кг), Осман Нурмагомедов (86 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг), Георгий Мешвилдишвили (125 кг), женская сборная по баскетболу 3×3 (Дина Ульянова, Тиффани Хейс, Александра Молленхауэр и Мерседес Уолкер) и гребчиха Диана Дымченко (2000 м).

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