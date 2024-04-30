Трампа оштрафовали

153 Просмотров

В Нью-Йорке суд наложил штраф на экс-президента США Дональда Трампа в размере 9 тысяч долларов. Его признали виновным в нарушении судебного постановления о неразглашении информации по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом сообщило агентство Reuters.

Обвинение доказало, что Трамп публиковал сведения в соцсети Truth Social. В общей сложности он сделал девять постов. Суд также обязал бизнесмена удалить эти «оскорбительные публикации». Кроме того, Трампа оштрафовали на 2 тысячи долларов за проявление неуважения к суду.