Израиль хочет снять с боевого дежурства системы Patriot

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Военно-воздушные силы Израиля намерены отказаться от использования систем противоракетной обороны Patriot. Об этом сообщает The Times of Israel во вторник, 30 апреля. Отмечается, что системы ПВО Patriot в ближайшие месяцы заменят более совершенными средствами противовоздушной обороны.

В феврале в Армии обороны Израиля заявляли, что находятся в процессе закрытия нескольких батарей Patriot, а их персонал будет научен управлять «Железным куполом». Комплексы Patriot будут окончательно деактивированы в течение двух месяцев.

Американские батареи Patriot были успешно развернуты против некоторых ракет Scud, выпущенных из Ирака по Израилю во время войны в Персидском заливе 1991 года. Система официально поступила на вооружение Израиля в том же году, но впервые перехватила только в 2014 году, сбив беспилотник ХАМАСа, запущенный из сектора Газа.

В течение следующего десятилетия система, предназначенная для сбивания самолетов, перехватила, по словам военных, всего около 10 целей, в том числе сирийские истребители в 2014 и 2018 годах.

Теперь эта система будет заменена более совершенными системами противовоздушной обороны.