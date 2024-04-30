Латвия предоставит Украине дроны и средства ПВО

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Правительство Латвии согласовало передачу украинским защитникам нового пакета военной помощи. Он будет включать дроны и противовоздушную оборону. Об этом говорится в сообщении премьер-министра Латвии Эвику Силини.

«Правительство только что одобрило передачу украинским вооруженным силам зенитных орудий NBS, тактических беспилотных систем наблюдения и других необходимых материалов. Это поможет улучшить как противовоздушную оборону Украины, так и ее разведывательные возможности», – написала глава латвийского правительства.

Она подчеркнула, что Россия сейчас является самой большой угрозой для безопасности во всем мире. Поэтому Латвия ежегодно выделяет на военную помощь Украине 0,25% своего ВВП.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину как на двусторонней основе, так и вместе с нашими союзниками», – добавила Силиня.