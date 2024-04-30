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В Турции прошли учения с участием азербайджанских военнослужащих

В Турции прошли учения с участием азербайджанских военнослужащих

В турецком городе Мармарис прошли военные учения «Kurtaran-2024», сообщает Trend.

Согласно информации, в учениях, проведенных с 24 по 30 апреля, наряду с Турцией, приняли участие 40 наблюдателей и офицеров из Азербайджана, США, Бангладеш, Бахрейна, Болгарии, Бразилии, Марокко, ЮАР, Нидерландов, Малайзии, Египта, Мозамбика, Пакистана, Саудовской Аравии, Таиланда и Омана.

Было отмечено, что к учениям, в которых принимали участие морские, воздушные и сухопутные силы Турции, были привлечены около 90 летательных аппаратов, в том числе беспилотники SIHA.

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