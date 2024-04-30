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В ООН подтвердили, что Россия била по Харькову северокорейской ракетой

В ООН подтвердили, что Россия била по Харькову северокорейской ракетой

В Организации Объединенных Наций подтвердили использование Россией северокорейских ракет серии Hwasong-11. В частности, Россия применяла для удара по Харькову в январе.

Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, в начале апреля трое наблюдателей за выполнением санкций ООН против Северной Кореи, которые запрещают импорт и экспорт военных технологий в КНДР, отправились в Украину для осмотра обломков ракеты. Они не нашли никаких доказательств того, что ракета была произведена в России.

«Такое местоположение, если ракета находилась под контролем российских войск, вероятно, указывает на то, что она была приобретена гражданами Российской Федерации», – написали наблюдатели в докладе, который есть в распоряжении у издания.

Также в докладе они уточнили, что информация Украины свидетельствует о том, что ракета была запущена с территории России.

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