В Санкт-Петербурге показали фильм Рауфа Ибрагимзаде (фото)

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В Санкт-Петербурге состоялась презентация полнометражного фильма азербайджанского режиссера, сценариста Рауфа Ибрагимзаде «Я ищу себя». Об этом сообщает «Азертадж».

Фильм, снятый на азербайджанском языке на студии White Film Production, был представлен с русскими субтитрами. Это второй художественный фильм Рауфа Ибрагимзаде на азербайджанском языке.

Фильм «Я ищу себя» снят в жанре детективной драмы, раскрывающей перед зрителем сложный и запутанный мир главного героя. Главный герой Ариф испытывает эмоциональное давление со стороны своих родственников и сталкивается с их предательством и ложью. Одновременно зрители знакомятся с историей жизни других героев.