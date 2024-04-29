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Истребители F-16 будут базироваться в Украине в бункерах

Истребители F-16 будут базироваться в Украине в бункерах

Украина готовит комплекс мер по защите западных истребителей F-16, когда они прибудут на аэродромы. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.

По его словам, есть ряд наработок, как можно безопасно разместить F-16 в Украине, чтобы они могли эффективно выполнять задачи и защищать воздушное пространство страны.

«Это колоссальные средства, речь идет о подземных хранилищах, бункерах. Поэтому сейчас разрабатываются методы относительно того, как именно их можно будет размещать», – пояснил Евлаш.

Речь идет о рассредоточенном расположении самолетов на разных типах взлетных полос, где россиянам будет сложно обнаружить F-16. Для этого, в частности, будет применяться разный набор методов, чтобы вводить оккупантов в заблуждение, добавил пресс-секретарь Воздушных сил.

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