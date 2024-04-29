Шесть военнослужащих, пропавших без вести в Отечественной войне, получили статус шехидов

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Сразу после подписания трехстороннего заявления соответствующие государственные органы обеих сторон провели серьезную поисково-исследовательную работу с участием российского миротворческого контингента и Международного Комитета Красного Креста.

Об этом в интервью АПА сказал секретарь, руководитель рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов, отвечая на вопрос «Какая работа проводится для поиска 6 военнослужащих, пропавших без вести в Отечественной войне?».

Он отметил, что даже с учетом пожеланий родителей они были привлечены к поисковым работам. Однако проведенные поиски не дали результатов, и эти лица были зарегистрированы в Государственной комиссии как пропавшие без вести:

«Согласно требованиям законодательства, им уже присвоен статус шехидов. Тем не менее, этот вопрос никогда не выпадал из повестки, и не выпадет. Одной из главных задач, стоящих перед нами, является определение судеб 6 наших солдат, пропавших без вести во время Отечественной войны, и 2 наших солдат, пропавших без вести после Отечественной войны в Лачинском направлении».