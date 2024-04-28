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Известная певица: Не каждый русский может называться русским

Известная певица: Не каждый русский может называться русским

Русский человек определяется не по крови, а по духу. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила певица Вика Цыганова.

По её словам, Украина — это окраина России, где всегда были «разброд и шатание». Цыганова обратила внимание, что украинцы не были в состоянии никогда принять однозначное решение, с кем контактировать: с русским царём, шведским или польским. В этой связи певица подчеркнула, что украинский народ очень «разношёрстный».

«Конечно, мы славяне по крови, но ведь русский человек определяется не по крови, он определяется по духу прежде всего. И не каждый русский себя имеет право называть русским», — заявила певица.

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