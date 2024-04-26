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Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ

Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Яковца, его назначили главой администрации государственной специальной службы транспорта.

Соответствующие указы размещены на сайте офиса главы государства.

«Уволить Яковца Александра Васильевича с должности командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины», – говорится в тексте документа. При этом Яковец был назначен на эту должность 4 марта. Причины его увольнения не уточняются.

Другими указами Зеленский назначил Яковца главой администрации государственной специальной службы транспорта, сняв с этого поста Богдана Бондара.

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