В Азербайджане пройдет Международная конференция космических технологий STC

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Право организации Международной конференции космических технологий региона Центральной Евразии (STC) в 2025 году передано Азербайджану.

Решение принято по итогам третьей конференции STC, прошедшей в Анкаре при организационной поддержке Турецкого космического агентства (TUA).

В мероприятии в турецкой столице приняли участие более 350 представителей космических агентств и компаний десятков стран мира, в том числе делегация Космического агентства Азербайджана (Азеркосмос).

STC – признанная мировая площадка для диалога и обсуждений перспектив развития космической отрасли в Евразийском регионе, а также налаживания долгосрочного партнерства в данной сфере.

На полях конференции в Анкаре состоялось более 50 встреч по темам новых спутниковых технологий, безопасности, финансирования и регулирования в отрасли.