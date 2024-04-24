Рустамзаде: Вера населения «постсовка» остается непоколебимой

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Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде в своем тг-канале прокомментировал данные британского издания The Sun о возможном сценарии наступления ВС РФ на Украину.

«Несмотря на то, что в ходе войны все западные «именитые» СМИ ошибались и ошибаются в прогнозировании войны, вера населения «постсовка остается непоколебимой.

Откуда в России появятся дополнительные войска численностью 100-150 тысяч, чтобы проводить широкомасштабные наступательные операции?

В перспективе 30-60 суток ни одна из противоборствующих сторон не будет иметь ресурсов, для проведения операций такого масштаба», – написал он.