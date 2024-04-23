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В танковых частях армии Азербайджана прошли соревнования (видео)

В танковых частях армии Азербайджана прошли соревнования (видео)

Согласно плану подготовки на текущий год, состоялись соревнования среди личного состава танковых частей армии Азербайджана, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Было отмечено, что в ходе соревнований в подразделениях была проверена физическая подготовка личного состава, приняты нормативы по разборке-сборке штатного вооружения бронетехники в установленные сроки, а также по другим задачам.

Основной целью проведения соревнований является развитие индивидуальных навыков военнослужащих, в том числе совершенствование боевых навыков.

 

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