В танковых частях армии Азербайджана прошли соревнования (видео)

81 Просмотров

Согласно плану подготовки на текущий год, состоялись соревнования среди личного состава танковых частей армии Азербайджана, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Было отмечено, что в ходе соревнований в подразделениях была проверена физическая подготовка личного состава, приняты нормативы по разборке-сборке штатного вооружения бронетехники в установленные сроки, а также по другим задачам.

Основной целью проведения соревнований является развитие индивидуальных навыков военнослужащих, в том числе совершенствование боевых навыков.