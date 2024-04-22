Зеленский о мобилизации с 25 лет: нужны люди, которые ориентируются в технологиях

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На смену нынешним военным Вооруженных сил Украины нужны молодые бойцы. Дело не только в лучшей физической форме, но и в осведомленности в современных технологиях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Хьюго Декрипту.

«Есть соответствующие критерии и приоритеты относительно возраста и физического состояния бойцов, которых нужно тренировать и после этого они отправляются на фронт. И этот запрос есть от военного командования. Показывая конкретные цифры, которые нужны им в украинской армии, нужно готовить бригады, которые придут на замену тем бригадам, которые уже два года стоят на фронте», – сказал Зеленский.

Он добавил, что для того, чтобы это была адекватная замена людям нужно тренироваться и быть в подготовленном физическом состоянии.

«При всем уважении к нашим воинам, но мы говорим о том, что есть разница между 25-летним воином и 50-летним воином. И это факт. На разных направлениях разные вызовы, разная война и разные технологии. Более молодые люди сегодня нужны потому, что более современная война. Речь идет не только о физическом состоянии, но и людей, которые ориентируются в технологиях, что очень важно. Операторы дронов, технологии, киберзащита и т.д.», – отметил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что новое поколение очень хорошо ориентируется в современных технологиях. Фактически молодые люди их и создали.

«Молодое поколение ориентируется в технологиях гораздо быстрее. Они это понимают. И скажу откровенно – они все это сами своими руками и создали. Их мозг. Мозг молодежи. И потому это тоже одна из причин. То есть мы, я подписал закон, который проголосовал парламент Украины и все мы это делали по запросу военных. Там есть аргументация всех этих шагов», – добавил глава государства.

Зеленский фокусирует внимание на том, что новые бойцы младше 30 лет могут дать технологический прогресс в войне против России.

«Молодежь защищает так же свою землю, как и любой человек. У всех граждан Украины равные права абсолютно. Да, в основном взрослые люди, которые на войне – они воюют ради будущего. Но это и будущее этой молодежи. Но и эта молодежь, которой до 30 лет, которая может дать технологический прогресс в этой войне, может помочь. Они также борются за свое государство, за свою жизнь и за свое будущее», – отметил Зеленский.