Найдена картина, украденная из галереи Оксфордского колледжа

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Украденная во время ограбления из картинной галереи Крайст-Черч в Оксфорде более четырех лет назад картина Сальватора Розы, была обнаружена британской полицией при содействии румынских властей, сообщают зарубежные СМИ.

Пейзаж в стиле итальянского барокко под названием «Скалистый берег с солдатами, изучающими план» был украден вместе с двумя другими из музея в марте 2020 года. Непонятно, как воры проникли в музей и похитили произведения, которые тогда оценивались в 12 млн долларов.

«Мы рады, что благодаря развитию тесных рабочих контактов с румынскими властями при содействии Евроюст и Европола была обнаружена одна из картин Сальватора Розы, – сказал главный детектив полиции долины Темзы Джеймс Мазер. – Это важное событие в расследовании. Однако две картины остаются пропавшими».

Речь идет об украденных во время того же рейда грабителей работах Антониса ван Дейка «Солдат на коне» (ок. 1617 г.) и Аннибале Карраччи «Пьющий мальчик» (ок. 1580 г.), которые с 1768 года были выставлены в Крайст-Черч.

«Из информации, предоставленной румынскими властями, мы знаем, что эти две картины были проданы в Румынии, но теперь могут находиться где угодно в Европе», – уточнил Мазер.

Агентство Европейского Союза по уголовному сотрудничеству Евроюст отметило в своем заявлении, что стоимость трех работ на сегодняшний день оценивается примерно в 12,4 млн долларов.

Картина Сальватора Розы была обнаружена после того, как ее владелец обратился в румынскую полицию и сообщил, что продал две другие работы, но предпочел вернуть картину Розы. «Румынские власти рассматривают этого человека как свидетеля, и он не был арестован», – говорится в заявлении Евроюста.

«Мы благодарны румынским властям и полиции Темз-Вэлли за их помощь в поиске этой бесценной работы и возвращении ее в нашу галерею, – сказала куратор Жаклин Талманн. – Эти картины не только составляют значительную часть нашей коллекции, но и имеют неоценимое значение для нашей британской и европейской культуры».