В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность

36 Просмотров

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков.

Ночью и утром местами возможен слабый туман. Будет преобладать умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем – 23-28° тепла. Атмосферное давление снизится с 756 до 754 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 65-75 процентов ночью и 45-55 процентов днем.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются осадки, местами возможны кратковременные ливни, грозы, град, в высокогорье выпадет снег. В некоторых местах временами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер местами с порывами. Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем 25-30°, в горах ночью – 7-12°, днем – 13-18° тепла.