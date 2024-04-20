Закир Гасанов поручил оказать необходимую поддержку выходящим из Карабаха миротворцам РФ

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Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил оказать необходимую техническую поддержку выходящим из Карабаха миротворцам.

Об этом министр сказал на служебном совещании 20 апреля в штабе Сухопутных войск.

Закир Гасанов дал соответствующие указания по оказанию необходимой технической поддержки в перевозке личного состава, боеприпасов и боевой техники временно дислоцированного в Карабахском регионе Азербайджана российского миротворческого контингента, который в настоящее время покидает территорию страны.