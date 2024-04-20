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Закир Гасанов поручил оказать необходимую поддержку выходящим из Карабаха миротворцам РФ

Закир Гасанов поручил оказать необходимую поддержку выходящим из Карабаха миротворцам РФ

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил оказать необходимую техническую поддержку выходящим из Карабаха миротворцам.

Об этом министр сказал на служебном совещании 20 апреля в штабе Сухопутных войск.

Закир Гасанов дал соответствующие указания по оказанию необходимой технической поддержки в перевозке личного состава, боеприпасов и боевой техники временно дислоцированного в Карабахском регионе Азербайджана российского миротворческого контингента, который в настоящее время покидает территорию страны.

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