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ВМС и ВВС Азербайджана провели тактические учения в Каспийском море

ВМС и ВВС Азербайджана провели тактические учения в Каспийском море

Военно-морские силы совместно с Военно-воздушными силами провели тактические учения «Небо Каспия-2024» по организации противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Учения прошли согласно плану подготовки на 2024 год, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым.

Всего в учениях было задействовано 300 человек личного состава, корабли управления, боевые и сторожевые корабли, катера, боевые вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

В рамках учений, прошедших в два этапа, личный состав ВМС и ВВС продемонстрировал высокий профессионализм при выполнении всех поставленных задач.

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