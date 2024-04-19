Израиль ударил по Ирану (видео)

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Утром 19 апреля телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана. Спустя некоторое время агентство Fars проинформировало, что в провинции Исфахан в Иране произошли взрывы. Агентство сообщило о трех взрывах, которые произошли недалеко от военной базы на северо-западе провинции Исфахан.

Агентство IRNA сообщило о работе сил ПВО в нескольких иранских провинциях. Позднее оно привело слова источника в военном командовании исламской республики, который заявил, что БПЛА летели на пониженной высоте, и огонь по ним велся зенитными средствами, а не системами ПВО.

Израиль 18 апреля уведомил США о намерении нанести удар по Ирану в ближайшие 24-48 часов.

Ракетных ударов по территории Ирана не зафиксировано. Иранское телевидение сообщило о трех сбитых силами ПВО дронах в небе над Исфаханом.

Нефтяные объекты в провинции Тебриз на северо-западе Ирана не пострадали.