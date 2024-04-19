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Израиль ударил по Ирану (видео)

Израиль ударил по Ирану (видео)

Утром 19 апреля телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана. Спустя некоторое время агентство Fars проинформировало, что в провинции Исфахан в Иране произошли взрывы. Агентство сообщило о трех взрывах, которые произошли недалеко от военной базы на северо-западе провинции Исфахан.

Агентство IRNA сообщило о работе сил ПВО в нескольких иранских провинциях. Позднее оно привело слова источника в военном командовании исламской республики, который заявил, что БПЛА летели на пониженной высоте, и огонь по ним велся зенитными средствами, а не системами ПВО.

Израиль 18 апреля уведомил США о намерении нанести удар по Ирану в ближайшие 24-48 часов.

Ракетных ударов по территории Ирана не зафиксировано. Иранское телевидение сообщило о трех сбитых силами ПВО дронах в небе над Исфаханом.

Нефтяные объекты в провинции Тебриз на северо-западе Ирана не пострадали.

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