Число жертв в Газе достигло 33970

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Число погибших в результате нападений израильской армии на сектор Газа с 7 октября 2023 года, увеличилось до 33970.

В заявлении палестинского министерства здравоохранения в Газе приводится информация о нападениях Израиля на сектор Газа за 195 дней.

В заявлении говорится, что за последние 24 часа в результате нападений израильской армии на сектор Газа погиб 71 палестинец и 106 палестинцев получили ранения.

Согласно этому сообщению, число людей, погибших в результате израильских атак на сектор Газа с 7 октября, возросло до 33 970, а число раненых – до 76770.