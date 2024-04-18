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Министр Лихтенштейна предрекает возвращение Азербайджана в ПАСЕ

Министр Лихтенштейна предрекает возвращение Азербайджана в ПАСЕ

Меня попросили предоставить подробную информацию о том, что Комитет министров собирается предпринять для поиска пути решения, связанного с Азербайджаном. Хочу еще раз подчеркнуть, что наша основная цель заключается в укреплении единства для защиты и пропаганды общих идей. В частности, символично к 75-летнему юбилею Совета Европы следует отметить, что Совет предлагает уникальную платформу для многостороннего сотрудничества между правительствами и парламентами 46 государств-участников в целях поощрения преимущества прав человека, демократии и правового государства в Европе.

Об этом, выступая на весенней сессии Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сказала председатель Комитета министров, министр иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна Доминик Хаслер. Ее слова приводит «Азертадж».

Она отметила, что после вступления в члены организации в 2001 году Азербайджан воспользовался поддержкой Совета Европы в процессе демократического перехода. Совет Европы также воспользовался вкладом Азербайджана в пропаганду его ценностей и рост влияния. Это не ограниченное временными рамками и, несомненно, прерванное взаимовыгодное сотрудничество.

Подчеркнув вклад Азербайджана в структуру и надежду на скорейшее возвращение делегации на свое достойное место в организации, Доминик Хаслер сказала: «Думаю, что мы нуждаемся в друг друге. Надеюсь, что делегация Азербайджана в скором времени вернется на свое достойное место в Парламентской Ассамблее для продолжения сотрудничества и диалога во имя сохранения объединяющих нас ценностей. Я готова поощрять самые приемлемые для всех пути решения с тем, чтобы предоставить возможность для продолжения грандиозной работы, проводимой Советом Европы на протяжении 75 лет, и еще раз хочу поблагодарить Парламентскую Ассамблею, Комитет министров, генерального секретаря за прекрасное сотрудничество в ходе трехсторонней встречи».

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