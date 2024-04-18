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Чернышевский: Азербайджан уже давно независим от России

Чернышевский: Азербайджан уже давно независим от России

Бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России», политический аналитик, историк Дмитрий Чернышевский на своем канале в Youtube прокомментировал вывод российского миротворческого контингента из Карабахского региона Азербайджана. По его мнению, которое приводит Minval.az, вслед за этим могут последовать и более радикальные события.

«Историческое событие произошло на Южном Кавказе. Российские войска начали отступление из Карабаха.

Россия навсегда покидает Южный Кавказ. Российские войска появились там в 1813-м году, и вот теперь в 2024-м они уходят оттуда. Процесс этот необратим», – считает он.

«Азербайджан уже давно независим от России. Армения выходит из-под российской опеки. В Грузии перспективы пророссийской власти кажутся все более сомнительными. Россия уже потеряла Южный Кавказ по факту, и я думаю, вслед за этим она потеряет и Северный Кавказ. Кавказ станет свободным. Вот в чем смысл происходящего в Карабахе», – отметил эксперт.

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