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Военные летчики ВВС Азербайджана выполнили боевые маневры на разных высотах (видео)

Военные летчики ВВС Азербайджана выполнили боевые маневры на разных высотах (видео)

Согласно утвержденному Министром обороны плану подготовки на 2024 год, авиационные средства ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты.

Как сообщает Минобороны, сначала личному составу были доведены правила безопасности. После проверки состояния здоровья военных пилотов были выполнены практические полеты.

По сценарию самолеты «Су-25ML» и «Су-25» выполняют задачи по взлету, посадке, а также совершению сложных пилотажных и боевых маневров на различных высотах в дневное время по заданным маршрутам.

В ходе учебно-тренировочных полетов, проведённых в целях повышения боевой подготовки военных пилотов, поставленные задачи были выполнены с высоким профессионализмом.

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