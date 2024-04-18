Военные летчики ВВС Азербайджана выполнили боевые маневры на разных высотах (видео)

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Согласно утвержденному Министром обороны плану подготовки на 2024 год, авиационные средства ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты.

Как сообщает Минобороны, сначала личному составу были доведены правила безопасности. После проверки состояния здоровья военных пилотов были выполнены практические полеты.

По сценарию самолеты «Су-25ML» и «Су-25» выполняют задачи по взлету, посадке, а также совершению сложных пилотажных и боевых маневров на различных высотах в дневное время по заданным маршрутам.

В ходе учебно-тренировочных полетов, проведённых в целях повышения боевой подготовки военных пилотов, поставленные задачи были выполнены с высоким профессионализмом.