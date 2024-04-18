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Politico: Трамп ненавидит Украину и Зеленского

Politico: Трамп ненавидит Украину и Зеленского

Экс-президент США Дональд Трамп ненавидит Украину и украинского лидера Владимира Зеленского, а также винит эту страну в своих политических проблемах.

Об этом сообщает Politico.

«Бывший и, возможно, будущий президент США (Трамп. — ред.) винит страну (Украину. — ред.) в своих политических бедах… неприязнь бывшего президента США к Украине имеет глубокие корни», — говорится в сообщении издания.

Издание отмечает, что одним из главных эпизодов, повлиявших на негативное отношение Трампа к Украине, стала история с телефонным звонком украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в 2019 году. Трамп в рамках разговора потребовал от Киева расследовать инцидент, когда в 2016 году тогдашний вице-президент США Джо Байден «надавил» на Украину с целью прекратить расследование против украинской нефтегазовой компании Burisma, которая связана с его сыном Хантером Байденом. Байден тогда требовал уволить прокурора, который «расследовал дело Хантера» и его связей с Burisma.

В итоге власти Украины так и не начали никакого расследования, а в США разговор Трампа с Зеленским послужил основной для оппонентов экс-президента США к тому, чтобы начать процесс импичмента.

«Теперь Трамп страстно ненавидит Зеленского… И Зеленский это знает… Трамп ненавидит Украину», — приводит издание слова американского бизнесмена Льван Парнаса, который работал совместно с адвокатом Трампа Руди Джулиани.

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