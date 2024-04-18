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Страны G7 намерены мешать Ирану производить, приобретать и передавать оружие

Страны G7 намерены мешать Ирану производить, приобретать и передавать оружие

Государства «Большой семерки» (G7) будут принимать все меры для того, чтобы снизить возможности Тегерана по производству, приобретению и передаче третьим странам вооружений.

Об этом со ссылкой на совместное заявление глав министерств финансов и центральных банков стран G7, сообщает ТАСС.

В документе говорится о намерении обеспечить тесную координацию любых будущих мер, которые направлены на снижение возможностей Ирана приобретать, производить или передавать вооружения в целях дестабилизации Ближнего Востока.

Кроме того, министры финансов и руководители центральных банков выступили с осуждением «беспрецедентного нападения» Ирана на Израиль.

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