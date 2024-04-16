Евросоюз готовит расширение антииранских санкций

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Внешнеполитическая служба Евросоюза начинает работу над расширением санкций против Ирана из-за оказания военной помощи России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав внешнеполитических ведомств 27 стран сообщества по ситуации на Ближнем Востоке.

«Некоторые страны предложили расширить санкции против Ирана. Я попрошу дипломатическую службу начать работу над расширением санкций», – сказал он. Боррель добавил, что «идея заключается в том, чтобы расширить санкционный режим», связанный с «поставками Ираном беспилотников России». «Мы хотим включить туда возможность введения санкций за ракеты, не только за дроны», – уточнил глава дипломатии ЕС.

При этом, по словам Борреля, у ЕС нет доказательств поставок Ираном ракет России. «Нет никаких доказательств, что Иран поставляет ракеты России для использования на Украине. Но мы могли бы расширить этот режим, чтобы включить эту возможность», – добавил он.