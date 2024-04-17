Дарио Лигути: ЕЭК ООН поддерживает Азербайджан в построении устойчивых энергетических систем

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Проведение конференции COP29 можно считать важнейшим событием 2024 года для Азербайджана и логическим продолжением стратегии перехода страны к «зеленой экономике». В соответствии с этой миссией указом президента Азербайджана 2024 год был объявлен в стране «Годом солидарности во имя зеленого мира». Все это говорит о том, что несмотря на то, что Азербайджан является нефтегазовой страной, он стремится иметь большую долю в развитии зеленой энергетики и ее транспортировке на мировые рынки.

В связи с отмеченной темой представляем эксклюзивное интервью Minval.az с Дарио Лигути, директором Отдела устойчивой энергетики Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН.

– Господин Лигути, в этом году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Чего вы ожидаете от предстоящей COP29?

– В первую очередь ожидается, что на мероприятии будут освещаться новые инициативы, сохраняя при этом динамику текущих инициатив. Кроме того, огромное значение имеет важность продолжения импульса, набранного предыдущими практикумами и стремление к выполнению предыдущих обязательств.

Во-первых, мы нацелены на финансирование действий по борьбе с изменением климата: ЕЭК ООН продолжит работать над финансированием переходного периода, чтобы достичь стоящих перед нами целей (в партнерстве с Climate Champions, правительством Германии, DZ Bank и другими). Во-вторых, с точки зрения энергетики, нам необходимо реализовать глобальное обещание COP28 по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности (тройная возобновляемая энергия и двойная энергоэффективность).

Как Отдел устойчивой энергетики ЕЭК, мы надеемся, что COP29 расставит приоритеты и предложит платформу для обсуждения ряда ключевых тем. Следует применять минералы, необходимые для перехода к низкоуглеродной экономике с акцентом на экономику замкнутого цикла. Также нужно продолжать активизировать действия по управлению метаном и его сокращению. ЕЭК ООН поздравляет Азербайджан с недавним присоединением к Глобальному обязательству по метану. ЕЭК выступила одним из организаторов Глобального форума по метану в Женеве в марте 2024 года, который стал важной вехой между COP28 и COP29.

Также мы рекомендуем обсудить со странами Центральной Азии и Кавказа потенциал создания региональной платформы для сотрудничества и обмена знаниями по вопросам справедливого перехода между университетами Центральной Азии и Кавказа. Мы надеемся, что COP29 станет важным строительным блоком в этом направлении, и приветствуем внимание Азербайджана к вопросу климатического образования и созданию зеленых рабочих мест. Одной из целей ЕЭК является обсуждение подходов к устойчивым энергетическим системам и то, как инициативы на основе ИИ могут помочь сторонам в принятии решений на основе данных, а также оказание помощи странам построить устойчивые и углеродно-нейтральные энергетические системы за счет расширения региональных энергетических связей.

– Каковы текущие тенденции, которые будут влиять на будущее энергетических систем и развитие возобновляемых источников энергии?

– В настоящее время мы работаем с государствами-членами, помогая им создавать устойчивые и углеродно-нейтральные энергетические системы. Регион ЕЭК ООН пережил ряд кризисов, и уязвимость энергетических систем стала гораздо более очевидной.

Устойчивая энергетическая система – это система, в которой энергетика вносит оптимальный вклад в социальное, экономическое и экологическое развитие страны, которая способна противостоять любым непредвиденным потрясениям и быстро восстанавливаться после них, а также отражает потенциальное воздействие изменения климата на энергетические ресурсы при планировании и операции.

ЕЭК ООН подготовила Рамочную программу создания устойчивых и углеродно-нейтральных энергетических систем, чтобы помочь странам создать потенциал для проектирования устойчивых энергетических систем, которые обеспечивают надежный доступ к энергии, повышают качество жизни и экономический рост, а также минимизируют общее воздействие энергетического сектора на окружающую среду.

– Какой вклад может внести Азербайджан в реализацию глобальной «зеленой» повестки дня и как вы оцениваете реализуемые в этом направлении меры по развитию «зеленой» энергетики в Азербайджане?

– Азербайджан может внести значительный вклад в глобальную «зеленую» повестку дня, используя свои природные ресурсы и географическое положение между Европой и Азией, что делает страну стратегическим транзитным пунктом для торговли энергоресурсами.

Мы тесно сотрудничаем с правительством Азербайджана, помогая раскрыть его потенциал возобновляемых источников энергии. В Азербайджане высокий уровень солнечной радиации (Нахчыванский регион, часть Карабахского региона) и благоприятные территории для ветровых электростанций (Апшеронский полуостров, Карабахский регион). Использование этих ресурсов может внести существенный вклад в региональные поставки и экспорт зеленой энергии.

Еще одним решением в области зеленой энергетики в Азербайджане является устойчивое производство водорода. В ЕЭК ООН мы рассмотрели пути устойчивого производства водорода в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии. Согласно анализу, Азербайджан обладает огромным потенциалом в разработке водорода с низким и нулевым содержанием углерода посредством электролиза воды с использованием электроэнергии из возобновляемых источников, а также путем паровой конверсии метана с улавливанием, использованием и хранением углерода (CCUS). Предпосылками являются наращивание мощностей возобновляемых источников энергии для получения зеленого водорода и внедрение технологии CCUS.

– По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева 2024 год был объявлен «Годом солидарности во имя зеленого мира». Как вы оцениваете усилия Азербайджана по развитию альтернативной энергетики, а также потенциал страны в этой сфере?

– Мы поддерживаем амбициозную цель Азербайджана сократить выбросы парниковых газов на 35% к 2030 году и на 40% к 2050 году по сравнению с уровнем 1990 года и увеличить долю возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности энергетической отрасли до 30% к 2030 году. Для этого мы предпринимаем многогранные усилия:

Законодательные меры: Разработка важных законодательных инструментов, касающихся аукционов, энергоэффективности, зеленых сертификатов, стимулов для инвесторов;

Сотрудничество с международными компаниями (Masdar, ACWA Power, bp и т.д.) для реализации проектов солнечных, ветряных и гидроэлектростанций – опираясь на опыт уже эксплуатируемой солнечной электростанции мощностью 230 МВт;

Сотрудничество с международными финансовыми институтами, а именно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по низкоуглеродному водороду для внутреннего спроса и потенциального экспорта через Каспийское море.

Мы готовы поддержать Азербайджан в построении устойчивых энергетических систем и улучшении энергетической связи во всем регионе посредством более тесного сотрудничества с Румынией, Венгрией и Грузией на основе соглашения о строительстве 1100-километрового подводного электрического кабеля по дну Черного моря.

– Как развитие альтернативных энергоресурсов повлияет на экономику Азербайджана?

– Ожидается, что влияние развития альтернативных энергетических ресурсов в Азербайджане будет положительным, способствующим экономической стабильности, экологической устойчивости и социальному благополучию. Ожидается, что иностранные инвестиции в возобновляемые источники энергии и проекты межсетевых соединений будут стимулировать экономику, а расширение возобновляемых источников энергии и «зеленых» инноваций создаст новые рабочие места.

Исторически Азербайджан сильно зависел от доходов от экспорта нефти и газа. Развитие альтернативных энергетических ресурсов, таких как солнечная энергия, ветер и водород, может диверсифицировать энергетический баланс страны, снизить зависимость от ископаемого топлива и предоставить стране еще один источник доходов. Наконец, географическое положение Азербайджана на перекрестке Европы и Азии делает страну стратегически важной для экспорта низкоуглеродной электроэнергии, а также низкоуглеродного и безуглеродного водорода. Это может создать дополнительные потоки доходов и укрепить торговый баланс страны.

– Каким образом малые и средние предприятия могут получить выгоду от альтернативных источников энергии?

– Мы провели некоторый анализ роли МСП в зеленой экономике и недавно реализовали проект по поддержке микро-, малых и средних предприятий в странах с переходной экономикой, чтобы смягчить экономические и социальные последствия глобального кризиса Covid-19. Проект был сосредоточен на разработке Руководства и передового опыта для МСП, чтобы обеспечить прогресс в направлении экономики замкнутого цикла в устойчивом управлении ресурсами и решениях для цепочки поставок критически важного сырья, а также на разработке Руководства и передового опыта для поставки энергоэффективной продукции. Освоив технологии возобновляемой энергетики, МСП могут обеспечить себе долгосрочный успех в быстро развивающейся и все более устойчивой глобальной экономике.

Ясмин Мамедова