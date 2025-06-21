Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что обострение между Израилем и Ираном «нашим делам явно не вредит».

«Как это ни звучит цинично, но вся эта заваруха между Израилем и Ираном нашим делам очевидно не вредит», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, большинство американцев даже не знает, где находится Украина, а команда Дональда Трампа, не желающая тратить деньги на чужой конфликт, теперь оказалась в напряжении из-за ситуации с «родным Израилем».

«Ну вот теперь пусть и разбираются со своим любимым детищем», — отметил Медведев, добавив, что реальной угрозой остаётся лишь возможный переход ближневосточного конфликта в глобальный, о чём, по его словам, говорит и сам Трамп.

«Теперь США, Израиль и Иран должны усердно молиться по всем священным книгам авраамических религий», — заключил он.